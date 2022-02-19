القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا جريمة على متن ثلاث مركبات .. احذر من ارتكابها

تمكنت الجهات الأمنية في منطقة القصيم من القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا جريمة على متن ثلاث مركبات، لابد من الحذر من ارتكابها .

وضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقة القصيم، (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (3) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث نصت عقوبة نقل أو بيع الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة الأمنية في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.