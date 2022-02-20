هل توجد دراسة عن المدة الزمنية لمناعة الجرعة التنشيطية على الشخص؟.. متحدث الصحة يجيب

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن مؤشرات كورونا في المملكة “إيجابية”، متوقعا استمرار تراجع الإصابات اليومية والحالات الحرجة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، اليوم، أن منحنى الإصابات اليومية بكورونا في المملكة يشهد تراجعا ملحوظا، لافتا إلى أن اللقاحات لها أثر في تراجع الإصابات اليومية بكورونا والحالات الحرجة.

وأوضح أنه لا توجد دراسة عن “المدة الزمنية” لمناعة الجرعة التنشيطية على الشخص، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يصاب الشخص بفيروس كورونا والانفلونزا أو أي من الفيروسات الأخرى في ذات الوقت.

وأكد أن السعودية تضرب أمثل وأروع الأمثلة في مواجهة جائحة #كورونا.. وهي نموذج عالمي يحتذى به، مضيفا أن ما اتخذته الدول المختلفة من تخفيف للاحترازات الخاصة بكورونا يمثل خطوات مبشرة.

وتابع: “معظم الإصابات الحرجة بكورونا في العنايات المركزة تكون أكثر بشكل كبير لدى من لم يتلقوا الجرعات الأساسية أو التنشيطية من اللقاحات”.