الحبس والغرامة.. هذه عقوبة إهانة العلم الوطني أو الملكي #عاجل

أكدت النيابة العامة، أن علم المملكة، والعلم الملكي، يحظيان بالتقدير، لافتة إلى أن إهانة أي منهما أو أي شعار آخر للمملكة يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وقالت إن أوصاف العلم الوطني تتطابق مع العلم الملكي، الذي يضم شعار الدولة المذهب بخيوط حريرية في الحزء الأيمن أسفله المتمثل في سيفين متقاطعين تعلوهما نخلة.

وأوضحت النيابة العامة، عقوبة إهانة أو إسقاط أي من العَلَمين أو أي شعار آخر للمملكة، بالحبس لمدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال، وذلك وفقا لنص المادة 20 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية التي تنص على: “كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتِقارا لسلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علنا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.