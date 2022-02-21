انخفاض درجات الحرارة بجنوب وشرق ووسط #المملكة #صباح_الخير #طقس_السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تعالى يطرا انخفاض تدريجياً في درجات الحرارة على جنوب المملكة ويستمر على شرق ووسط المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مناطق الشمالية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وتكون شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين، وحالة البحرمتوسط الموج.