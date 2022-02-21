عداد_كورونا .. الإصابات إلى 424.3 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء فيروس كورونا حول العالم اليوم الاثنين، ارتفاع الإصابات إلي ما يقترب من 3ر424 مليون إصابة ، وتجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 35ر10 مليار جرعة.

وأظهرت البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، وصول إجمالي الإصابات إلى 424 مليونا و 272 ألف حالة.

كما بلغ عدد الوفيات إلى خمسة ملايين و 886 ألف وفاة.

فيما بلغت عدد جرعات اللقاحات إلى 10مليارات و350 مليون جرعة.

ومن جانبها بلغت الإصابات في الهند إلي16051 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 42.838.524 حالة.

كما سجلت 206 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية، بحسب بيان وزارة الصحة الهندية في بيان اليوم، ليصل إجمالي الوفيات إلى 512.109 حالات.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 42.124.284 وذلك بعد تعافي 37.901 حالة.

كما سجلت باكستان 1360 إصابة جديدة بكورونا،خلال الـ24 ساعة الماضية، و31 وفاة.

كما بلغ إجمالي الحالات المصابة بكورونا وصل إلى 1.501.680 إصابة، منها 67.672 حالة نشطة، حسبما أفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم .

وسجلت إجمالي الوفيات 30.040 وفاة، كما بلغت إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء نحو 1.403.968 حالة.