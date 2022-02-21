وزير الطاقة : تأسيس #المملكة كان بأيدينا وليس من قبل الاستعمار #يوم_التأسيس

قال وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن “التأسيس كان بأيدينا وليس من قبل الاستعمار”، مؤكدا أن السعودية لم تتأسس بتوقيع من الأمم المتحدة.

وأوضح خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022، أن “السعودية تحاول اللحاق بما فاتها، وفي حركة مستمرة؛ والشباب هم من يتولون القيادة الآن”.

وأشار إلى أن “السعودية تعمل على 3 ركائز للطاقة، تتمثل في “ضمان أمن الطاقة، الاستمرار في تطوير الاقتصاد، مواجهة التغير المناخي”.

وأكد أن المملكة عازمة على مواصلة الاستثمار في قطاعي النفط والغاز، والطاقة الجديدة”،لافتا أن العالم يمر بمرحلة تحول الطاقة، “ومن الخطأ التركيز على جانب واحد مثل الطاقة المتجددة، لأن اقتصاد العالم يتطلب مختلف مصادر الطاقة لتطوير الاقتصاد”.

يذكر أنه نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، افتتح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، أمس الأحد، المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022.

ونوه بدور منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس) في تحقيق إنجاز غير مسبوق في أسواق الطاقة العالمية، وذلك من خلال اجتماعها في بداية عام 2020م، الذي شهد نموذج مميز للتعاون والعمل المشترك وذلك لتنظيم أكبر تخفيض للإمدادات في التاريخ.