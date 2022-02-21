67 % من السعوديين يتمنون عملًا سينمائيا لتأسيس الدولة السعودية الأولى #يوم_التأسيس #يوم_بدينا

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام (رأي) التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني استطلاعاً للرأي حول يوم التأسيس شارك فيه 1176 من المواطنين من مختلف مناطق المملكة.

وقد تم تنفيذ الاستطلاع من خلال منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية. وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

٦٧% من العينة اشاروا الي انهم يتمنوا مشاهدة عمل سينمائي عن ملحمة تأسيس الدولة السعودية الأولى.

فيما رأى 21% أن يكون العمل السينمائي عن الإمام محمد بن سعود، و12% قالوا عن الدرعية ووادي حنيفة.

وعن ماذا يعنيه يوم التأسيس بالنسبة لهم.

و قال 52% من العينة أنه يشعرهم بالفخر والاعتزاز بعراقة الوطن الذي تأسس منذ ثلاث مائة عام.

فيما قال 28% أنه يعني لهم الوفاء للأئمة والحكام والاباء والاجداد، فيما يرى 20% أنه يعني ربط الحاضر بالماضي.

واستطاع 93% من العينة الإجابة بشكل صحيح عن الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني.