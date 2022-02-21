السعودية: تنظيمات شبكات “WLAN” لتمكين الجيل الأحدث من “Wi-Fi”

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وثيقة تنظيمات الشبكات اللاسلكية المحلية WLAN، لتمكين الجيل الأحدث من تقنيات “الواي فاي” “Wi-Fi 6E”.

وقالت الهيئة، إن الوثيقة تحدد الترددات التي تستخدمها هذه الشبكات، وتضمنت تحديد نطاقات ترددية إضافية في النطاقين (6) و (60) جيجاهرتز لتقنيات “Wi-Fi” في المملكة، والتي تعد أحد أبرز تطبيقات الشبكات اللاسلكية المحلية WLAN، ووضع الشروط الفنية والتنظيمية اللازمة لضمان عملها بكفاءة عالية.

وأوضحت أن الأهداف تتمثل في تشجيع تبني الجيل الأحدث من تقنيات “Wi-Fi 6E”، تعزيز دور الهيئة كمنظم رقمي في تمكين التقنيات اللاسلكية، تعظيم عوائد الاقتصاد الرقمي، رفع جودة خدمات الاتصالات اللاسلكية عريضة النطاق في المملكة، تمكين التطبيقات الذكية والمبتكرة.

وأكدت هيئة الاتصالات، أن المملكة تكون بذلك الأولى عالميا في كمية الترددات المحددة لتقنيات “Wi-Fi” والاستخدامات المعفاة من الترخيص، وأول دولة تتيح كامل النطاق 6 جيجاهرتز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لتمكين الجيل الأحدث من تقنيات “Wi-Fi 6E”.