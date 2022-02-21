تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.. بوتين يتخذ “القرار الصعب”

يترقب العالم اللحظة الحاسمة في الأزمة الأوكرانية الروسية بإعلان الحرب أو بإعلان تراجع القوات.

ودعا رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي لاجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي والدفاع في بلاده، مؤكدا أنه أجرى مشاورات عاجلة مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والمستشار الألماني بعد اجتماع مجلس الأمن الروسي.

وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعترف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا “دونيتسك ولوغانسك”.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، إن موسكو تدرس طلب الاعتراف باستقلال الانفصاليين شرقي أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا تواجه تهديدا وصفه بـ”الكبير” من جراء الأزمة الأوكرانية.

وأضاف بوتن، خلال اجتماع على الهواء مع مجلس الأمن القومي الروسي في العاصمة موسكو، أن مسألة استقلال منطقتي “دونيتسك” و”لوغانسك” مرتبطة بالقضايا الدولية المتعلقة بأوكرانيا.

في السياق، دعت فرنسا لعقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن الأزمة الأوكرانية.