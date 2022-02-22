عيار 24 بـ 230.26 ريال.. ارتفاع سعر #الذهب في السعودية

صعدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، مع ارتفاع المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم ليسجل 230.26 ريال (61.37 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا بالأسواق) إلى 201.48 ريال (53.70 دولار).

وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 18 في المملكة بنحو 172.70 ريال (46.03 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية نحو 134.32 ريال (35.80 دولار)، كما سجل سعر عيار 12 نحو 115.13 ريال (30.68 دولار).

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم في المملكة لنحو 7161 ريالا (1909 دولارًا)، كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) 1612 ريالات (429.60 دولار).