STC ترد على “المدير السوري” بانهاء تعاقده #مدير_سوري_يسي_للسعودية

كشفت شركة الاتصالات السعودية STC الحقائق حول التغريدات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تم تداولها على نطاق واسع.

وعلقت الشركة السعودية للاتصالات على التغريدات المسيئة ضد المملكة والمنسوبة لموظف “سوري” يعمل في الشركة.

وفي بيان عبر موقعها على تويتر قالت: (اشارة الى البيان التوضيحي بشأن ماتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعية عن تغريدات مسيئة من احد الحسابات منذ سنوات وبعد التقصي تبين أن الحساب لأحد المتعاقدين على أحد مشاريع الشركة وعليه فقد صدر قرار للشركة المتعاقدة لأنهاء التعاقد مع المذكور وسوف يتم احالة الموضوع للجهات المعنية وتؤكد STC حرصها على سمعة الوطن وعدم التهاون مع كل من يسئ له بأي شكل من الأشكال).