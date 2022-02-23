عاجل.. أمريكا في الأمم المتحدة: أفعال روسيا تهدد بالمجاعة في 3 دول عربية

قالت مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة، إنه لا يمكن تحقيق السلام إلا بتخلي روسيا عن عدوانها، لافتة إلى أن موسكو هي الطرف المعتدي في الأزمة الأوكرانية بعدما طوقتها بـ150 ألف جندي.

وأضافت، اليوم الأربعاء، أن حرب روسيا ضد أوكرانيا قد تؤدي لارتفاع أسعار الغذاء وتهدد بمجاعة في ليبيا واليمن ولبنان، وقد تتسبب في تشريد 5 ملايين شخص.

وفي السياق ذاته،

وقال رئيس مجلس إدارة شركة Golden Grain، فراس بدرا، إن روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم، مؤكدا أن الأزمة بينهما ستؤثر على دول مصر ولبنان واليمن وليبيا.

وأضاف في تصريحات لـ”العربية”، اليوم، أن هناك 3 تأثيرات تتعلق تكاليف الشحن الإضافية والعقوبات المحتملة على الأسواق وكيفية استجابة الأسواق العالمية للتداعيات.