تفاصيل إنشاء أول منتزه للألعاب المائية في المملكة بقيمة خيالية

أعلنت شركة القدية للاستثمار عن منحها عقدًا بقيمة 2.8 مليار ريال سعودي (750 مليون دولار) لتشييد أول منتزه ترفيهي للألعاب المائية في المملكة والأكبر من نوعه في المنطقة. وتم ترسية العقد على كل من شركة أليك للهندسة والمقاولات، وشركة السيف للمقاولات الهندسية في مشروع مشترك لبناء المنتزه الذي سيكون واحداً من أبرز الوجهات الترفيهية في القدية، العاصمة المستقبلية للترفيه والرياضة والثقافة.

وتم توقيع العقد من قبل عبدالله بن ناصر الداود، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، وكيز تيلور، الرئيس التنفيذي لشركة أليك للهندسة والمقاولات، وأحمد البسام، الرئيس التنفيذي لشركة السيف للمقاولات الهندسية في احتفال خاص أقيم بمركز التجربة والزوار في القدية، تبعه وضع حجر الأساس إيذانا ببدء أعمال البناء.

وسيقام منتزه الألعاب المائية على مساحة تبلغ 252 ألف متر مربع، وسيضم 22 لعبة ومعلماً، منها 9 ألعاب ستكون الأولى من نوعها عالمياً. كما سيستمتع الزوار بـ9 مناطق مصممة بشكل مبتكر وهي: البوابة الرئيسية، وصخرة الجمل، وكهف الضب، ووادي الأمواج، والمغارة، ووادي الأفاعي، والقمة العربية، وأراضي الرعي، وبحيرة الركمجة. وتم استيحاء تصميم هذه المناطق من الحيوانات المحلية التي عاشت واستوطنت في منطقة القدية. كما سيتيح المنتزه للزوار الاستمتاع بتجربة استثنائية من المغامرات المثيرة التي لا تُنسى، كما سيحتوي المنتزه على أحدث المرافق للرياضات المائية، و17 متجرًا للمأكولات والتسوق.

وقال عبدالله بن ناصر الداود، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، خلال حفل التوقيع: “سيمثل منتزه الألعاب المائية وجهة ترفيهية عائلية ترحب بالضيوف على مدار العام، وستوفّر تجارب فريدة وغير مسبوقة في المملكة. ويسعدنا العمل على هذا المشروع بالتعاقد مع اسم رائد في صناعة الإنشاءات مثل شركة أليك للهندسة والمقاولات، التي ستستخدم أحدث التقنيات الحديثة في مجال إثراء تجربة الزوار بهدف تطوير واحد من أكثر منتزهات الألعاب المائية إثارة في العالم.”

هذا وحرصت شركة القدية للاستثمار على تبني أحدث الأنظمة البيئية وإعطاء أهمية كبرى للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها وإعادة تدويرها في تصميم المنتزه امتثالاً لممارسات الاستدامة التي تعتمدها الشركة، وذلك من خلال تقديم مزيج من العروض المختلفة للألعاب الجافة والمائية لتوفير المتعة والإثارة، وفي الوقت ذاته تقليص كمية المياه المستخدمة في تشغيل المنتزه.

وسيقوم المنتزه أيضاً باستخدام التقنيات الحديثة لتقليل ضغط المياه على بعض الألعاب، ما سيساهم في خفض معدل التبخر إلى النصف. كما ستعتمد المسابح في نهاية ألعاب الانزلاق على مفهوم الجريان المائي بحيث تكون بركها ضحلة بمستويات أمان فائقة وتستخدم كميات أقل من المياه على عكس المسابح العميقة التقليدية المستخدمة في المنتزهات المائية الأخرى.

من جانبه قال كيز تيلور، الرئيس التنفيذي لشركة أليك للهندسة والمقاولات، “فخورون بالعمل في هذا المشروع المميز بالتعاون مع شركة السيف، ونتطلع إلى تنفيذ هذا المشروع استنادًا إلى خبرتنا الواسعة في مجال المتنزهات كبيرة الحجم والحدائق المائية الشهيرة في منطقة الخليج. ومن خلال العمل مع شركة السيف التي تمتلك خبرة واسعة؛ سنعمل على تنفيذ مختلف أجزاء المشروع والبنية التحتية بما يضمن أفضل المعايير في المنطقة، وبما يوفر تجارب استثنائية لعشاق المغامرات من جميع الأعمار”.

بدوره قال أحمد البسام، الرئيس التنفيذي لشركة السيف للمقاولات الهندسية، معلقًا على توقيع العقد: “تعتبر شركة السيف إحدى شركات المقاولات الرائدة في المملكة، والمعروفة باستخدامها لأحدث التقنيات والموارد والنُظُم المتقدمة في بناء الأبراج الشاهقة الشهيرة، مثل برج المملكة في الرياض، وكلنا فخر بشراكتنا مع مشروع عملاق مثل القدية الذي يأتي متوافقًا مع رؤية 2030، والذي تم تخطيطه وتصميمه للمساهمة في تنويع موارد الاقتصاد الوطني. وسنعمل معًا على بناء وجهة فريدة، ستكون الأولى من نوعها في المملكة والأكبر في المنطقة، لجذب الضيوف من جميع أنحاء العالم وتوفير تجارب ممتعة ومميزة”.

مشروع القدية يستند على خمس ركائز أساسية: الرياضة والصحة، الطبيعة والبيئة، المتنزهات والوجهات الترفيهية، الحركة والتشويق، والفنون والثقافة. بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخيارات العقارية والخدمات المجتمعية. وسيكون منتزه الألعاب المائية واحداً من المعالم الرئيسية لركيزة المنتزهات والوجهات الترفيهية.