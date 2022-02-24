جونسون: اتفقنا على حزمة كبيرة من العقوبات لإعاقة الاقتصاد الروسي #روسيا_اوكرانيا #الحرب_الروسيه_الاوكرانيه

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه أكد لنظيره الأوكراني، دعم بريطانيا غير المحدود لبلاده.

وأضاف في كلمة له اليوم الخميس، بعد اللعملية العسكرية التي أطلقتها روسيا، أن موسكو شنت هجوما بريا وبحريا وجويا منسقا على أوكرانيا.

وأوضح أنه تم الاتفاق على حزمة كبيرة من العقوبات لإعاقة الاقتصاد الروسي، مشددا على أن مغامرات بوتين يجب أن تنتهي بالفشل.

وتوقع أن تكون الأشهر القادمة في أوكرانيا مظلمة، وسنعمل مع الحلفاء لاستعادة سيادة أوكرانيا، مشيرا إلى أن الهجوم على أوكرانيا هو هجوم على الديمقراطية في أوروبا والعالم.