الصين: لن نتدخل في أسواق النفط.. واستقرار الأسعار مسؤولية جماعية #الحرب_الروسيه_الاوكرانيه #روسيا_اوكرانيا

كشفت الصين، اليوم الخميس، عن خططها فيما يتعلق بأسواق النفط، خلال الفترة المقبلة، بعد التدخل الروسي في أوكرانيا.

ونقلت “بلومبرج”، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوله إن الصين لن تتدخل حاليا في أسواق النفط.

وجاءت تصريحات متحدث الخارجية الصينية ردا على سؤال عما إذا كانت الصين تعتزم طرح نفط من احتياطيها الاستراتيجي، لضبط الأسعار.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم، لأعلى مستوى منذ عام 2014، وكسرت حاجز الـ 100 دولار للبرميل، على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية ضد الأراضي الأوكرانية.

وقال المتحدث إن مسؤولية استقرار إمدادات الطاقة العالمية تقع على العالم أجمع، وليس الصين فحسب، مشيرا إلى ضرورة تجنب آثار التوترات الإقليمية على أسعار النفط.