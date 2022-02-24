أسهم الخليج تهوي بفعل الغزو الروسي.. وأرامكو يقفز لمستوى قياسي #الحرب_الروسيه_الاوكرانيه #روسيا_اوكرانيا

هبطت أسواق الخليج، اليوم الخميس، فيما تجاوزت أسعار النفط حاجز 105 دولارات للبرميل، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، وهو الأمر الذي أثار اضطراب إمدادات الطاقة.

وجاء ارتفاع أسعار النفط ليكسر حاجة 100 دولار للبرميل، للمرة الأولى من عام 2014، فيما هوت أسواق الأسهم عالميا، وهبط الروبل الروسي مسجلا تراجع قياسي.

وفي السعودية؛ انخفض مؤشر البورصة السعودية 1.8٪، بعد نزوله 2.5٪ في وقت سابق من جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

لكن على العكس من باقي الأسهم المنخفضة والبالغ عددها 203 سهم من مجموع 211، ارتفع سهم أرامكو مسجلا قفزة عملاقة، مع صعود أسعار النفط.

وفي مصر، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مسجلا خسائر تقدر بـ 3.6 في المائة، في انخفاض يعد الأكبر منذ ماس 2020.

وهبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.8٪، مسجلا أكبر هبوط ليوم واحد في شهر.

وفي الإمارات؛ تراجع سهم “الإمارات للمرطبات” بنحو 10٪ وكان الخاسر الأكبر من حيث النسبة المئوية.

وانخفض سهم إعمار العقارية القيادي 3.4٪ في حين نزل سهم بنك دبي الإسلامي 2.2٪.

وسجل مؤشر بورصة أبوظبي هبوطا بنسبة 0.3٪، فيما اختتم مؤشر الأسهم القطرية تعاملات اليوم هابطا بنسبة 0.8٪.