صور.. استعدادات تمرين محارب الكوبرا 2022

زار نائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي اليوم قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي؛ للوقوف على استعدادات مجموعة القوات الجوية المشاركة في تمرين محارب الكوبرا 2022.

وينفذ التدريب في قاعدة كوننزبي الجوية بالمملكة المتحدة خلال شهر مارس القادم، حيث ستشارك فيه القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة، من نوع (تايفون)، مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

واستمع نائب قائد القوات الجوية إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة العقيد الطيار الركن فهد بن محمد الراجحي، كما التقى بالمشاركين بالتمرين، وحثهم على بذل الجهد والاستفادة الكاملة من هذا التمرين، بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية والمساندة على أكمل وجه، مؤكدًا على الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحرص على سلامة التنفيذ.

من جانبه أكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في ” تمرين محارب الكوبرا 2022 ” العقيد الطيار الركن فهد بن محمد الراجحي أن هذا التمرين يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الملكية البريطانية والدول الصديقة المشاركة، وتبادل الخبرات وتطوير العمل المشترك في مجال التخطيط والتنفيذ؛ للتعامل مع مختلف التهديدات في بيئة حرب إلكترونية تحاكي الواقع .