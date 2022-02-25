المعاملة بالمثل.. روسيا تستعد لفرض عقوبات على الغرب #عاجل

قالت الرئاسة الروسية، في بيان اليوم الجمعة، إنها موسكو ستفرض عقوبات انتقامية على الدول الغربية، انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل.

وأوضح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن العقوبات الغربية ستسبب أضرارا لروسيا، لكنها ستتمكن من احتواء تأثيرها.

وشدد “بيسكوف”، في تصريحاته، على أن موسكو قللت اعتمادها على الواردات الأجنبية، خاصة من الغرب.

وتسعى موسكو ، خلال المرحلة الحالية، إلى توسيع التجارة مع آسيا، في محاولة لاحتواء العقوبات الأوروبية والأمريكية عليها.

وحول المدة التي سيستغرقها الغزو الروسي لأوكرانيا، رفض “بيكسوف” التعليق، قائلا إنه يجب إحالة تلك الأسئلة للجيش.

وتعد روسيا من أكبر المنتجين في العالم لأهم ثلاث سلع، وهي القمح، والنفط، والغاز.