الذهب ينخفض والبلاديوم يحافظ على ارتفاعه عقب الغزو الروسي لأوكرانيا #الحرب_الروسيه_الاوكرانيه #الحرب_العالميه_الثالثه

تراجعت أسعار الذهب، أحد أصول الملاذات الآمنة للاستثمار، اليوم الجمعة، وذلك بعد زيادة سعره إلى أعلى مستوى خلال 18 شهرا، كنتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وهبطت أسعار الذهب 0.4٪، إلى 1894.76 دولار للأوقية، متجها صوت الأسبوع الرابع من المكاسب، وذلك في الساعة 16:05 بتوقيت السعودية.

كما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.4٪ إلى 1898.50 دولار للأوقية.

جاء ذلك فيما دعمت مخاوف قلة الإمدادات من روسيا أسعار البلاديوم إلى الارتفاع.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت، أمس الخميس، إلى 1973.96 دولار للأوقية، وهو ما يعادل أكثر من 3%، بعد هجوم موسكو على كييف، قبل أن ينزل إلى مستوى 1900 دولار للأوقية.

أما البلاديوم، فزاد بنسبة 0.6٪، مسجلا 2415.68 دولار للأوقية، ليحافظ على ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي.

في السياق؛ هبطت الفضة بنسبة 0.3%، مسجلة 24.13 دولارا للأوقية، فيما تراجع البلاتين 0.4٪ إلى 1053.09 دولارات للأوقية.