أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن أوكرانيا أبلغت بأن منشآتها النووية مازالت تعمل بشكل آمن.
وكان مسؤولون أوكرانوين قالوا إن هناك بيانات إشعاعية مقلقة من محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية التي استولت عليها القوات الروسية الخميس قبل يوم.
وقال نائب مدير الإدارة الأوكرانية لمسائل الأمن في المنشآت النووية ألكسندر جريجوراش: “تجاوزت المؤشرات مستويات السيطرة العادية”.
وأضاف: “لكننا لا نستطيع التحقق من ذلك لأن تمّ إجلاء كل الطاقم”.
وأشار البرلمان الأوكراني عبر حسابه على تيلجرام إلى أن نظام التحكم الآلي قد أبلغ عن زيادة في “أشعة جاما”، وهي علامة على النشاط الإشعاعي، من دون تحديد المستوى.