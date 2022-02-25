وقال نائب مدير الإدارة الأوكرانية لمسائل الأمن في المنشآت النووية ألكسندر جريجوراش: “تجاوزت المؤشرات مستويات السيطرة العادية”.

وأضاف: “لكننا لا نستطيع التحقق من ذلك لأن تمّ إجلاء كل الطاقم”.

وأشار البرلمان الأوكراني عبر حسابه على تيلجرام إلى أن نظام التحكم الآلي قد أبلغ عن زيادة في “أشعة جاما”، وهي علامة على النشاط الإشعاعي، من دون تحديد المستوى.