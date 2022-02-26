اقتران القمر بالزهرة والمريخ فجرًا

منظر بديع يظهر في سماء الوطن العربي فجر الأحد، يرى بالعين المجردة، حيث يلتقي كوكبين في النظام الشمسي,” المريخ والزهرة” قبل شروق الشمس.

وأكد رئيس الجمعية الفلكية في جدة ماجد أبو زاهرة، انتظام هلال القمر مع الزهرة شديد السطوع والمريخ الباهت سيكون على قبة السماء بالأفق الجنوبي الشرقي، وسيكون القمر في مرحلة الهلال المناقص الأمر الذي يزيد المشهد روعة.

وأوضح أن القمر سيكون أقرب للمريخ وسيفصل بينهما حوالي 3 درجات، لتكون المسافة الظاهرية بينها واسعة جدًا ويظهرا سويا في مجال رؤية التلسكوب.

وأشار إلى أن كوكب الزهرة ستفصله عن القمر نحو 5 درجات، ويسمى هذا الحدث بالاقتران.

وأوضح أنه يوجد جسمان أو أكثر قرب بعضهما البعض ويكون قبل شروق الشمس الوقت الأمثل لمراقبته .