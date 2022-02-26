حاملة صواريخ.. مدمرة أمريكية تعبر مضيق تايوان والصين تعترض #عاجل

أدانت الصين، اليوم السبت، إبحار مدمرة أمريكية في مضيق تايوان، معتبرة أن ذلك عمل “استفزازي”.

وأعلن الجيش الأمريكي أن المدمرة رالف جونسون الآلية، من طراز آرلي بيرك والتي تحمل صواريخا مدمرة، أبحرت عبر المياه

الدولية بصورة “اعتيادية”.

وقال نيكولاس لينجو، المتحدث باسم الأسطول السابع الأمريكي، إن عبور المدمرة جونسون في مضيق تايوان يعد بمثابة تأكيد على التزام أمريكا بحرية الملاحة المفتوحة في منطقة المحيطين الهندي والهادي”.

من جانبها، لم تعترض وزارة الدفاع التايوانية على مرور السفينة الأمريكية، قائلة إنها لم تلحظ أي شيء خارج عن المألوف.

وتقول الصين إن دولة تايوان، والتي يحكمها نظام ديمقراطي خلافا للنظام القائم في الصين، جزء من أراضيها.