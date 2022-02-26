“هيئة عقارات الدولة”: إصدار 7 صكوك للأحياء العشوائية بمنطقة مكة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، اليوم السبت، إصدار 7 صكوك للأحياء العشوائية بمنطقة مكة.

وقال إحسان الفقيه، محافظ هيئة عقارات الدولة، إن الصكوك تجاوزت مساحتها الإجمالية 3.780.000 متر مربع.

وأوضح “الفقيه“، خلال كلمة في جلسة حوارية بملتقى صناع العقار المخصصة لقطاع الحكومي،أن من بينها صكين لحي” قوز النكاسة” و“الكدوة “بمكة، إضافة إلى 5 صكوك أخرى لأحياء “غليل” و“بترومين” في محافظة جدّة.

وبيّن أنَّ هيئة عقارات الدولة شاركت في معالجة التحديات والمشكلات التي واجهت 10 مشاريع تنموية ومخططات سكنية في عدد منالمناطق.

وأوضح أن من بين تلك المشاريع جبل عمر، وطريق الملك عبد العزيز (مسار)، إضافة إلى قوز النكاسة ، الكدوة)، في مكة المكرمة.

وبين أن تلك المشاريع واجهت تحديات وعقبات وقفت حجر عثرة أمام استكمالها، وجاء على رأس تلك وجود تداخل ملكيات عقارية خاصة معملكيات حكومية، أو عدم وجود صكوك تملّك لعددٍ من المواقع.

وحول آلية عمل الهيئة؛ كشف “بافقيه” أن هيئة العقار درست تلك المعوقات وقدما حلولا مبتكرة، أسهمت في إرجاع تلك المشاريع لمسارهاالصحيح، وذلك عبر إصدار صكوك موحدة لكل منها، مثمناً تعاون وتكامل أدوار المنظومة الحكومية.

وأضاف أن الهيئة عملت على توفير احتياجات الجهات الحكومية من العقارات، سواء مباني، أو أراض، إذ تم تخصيص ما يزيد على 324 مليون متر مربع من الأراضي لـ24 جهة حكومية خلال العام الماضي 2021.

وواصل: أصدرت الهيئة 64 قرارًا بالتخصيص لسدِّ الاحتياج العقاريِ لعدة وزارات: (التعليم، الصحة، البيئة والمياه والزراعة، الثقافة،الرياضة، الطاقة، الموارد البشرية، العدل، الداخلية، الحرس الوطنيِّ، التجارة، الاتصالات)، إضافةً إلى: (صندوق الاستثمارات العامة، الهيئةالسعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيِّ، هيئة تطوير المنطقة الشرقية، هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة).