ظاهرة فلكية.. ذروة ارتفاع الزهرة 2022.. الإثنين #دائمآ_راقب_السماء 

سيصل كوكب الزهرة إلى أعلى نقطة في السماء خلال ظهوره الصباحي عام 2022 مع شروق شمس الإثنين 28 فبراير ساطعا على ارتفاع 33 درجة باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي وهو مشاهد بسهولة بالعين المجردة.

كوكب الزهرة إنتقل إلى سماء الفجر في في مطلع يناير 2022، وعند رصده بالتلسكوب حاليا سيظهر قرصه مضاء الآن بنسبه 37 % بنور الشمس.

إن اطوار الزهرة يمكن تحديدها بدقة، فعندما يكون الكوكب في سماء المساء ويمر بين الأرض والشمس – كما حدث في 9 يناير الماضي – كانت المسافة بين الأرض والزهرة تتناقص، ليحدث الاقتران الداخلي ولكن حجم قرصة الظاهري كبيرا لأنه كان قريب من كوكبنا.

الآن وبعد مرور الزهرة بيننا وبين الشمس وزيادة المسافة بين الارض والزهرة ، فان قرص الكوكب ازادات اضاءته ولكن حجم قرصه الظاهري يتضاءل نتيجة ابتعاده عنا.

بحلول شهر اكتوبر سيصبح قرص الزهرة مضاء بنسبة 100٪ بنور الشمس وفي ذلك الوقت – سيكون الكوكب أبعد بخمس أضعاف عن الأرض من الآن، وسيكون أقل سطوعًا.

جدير بالذكر انه في العصور القديمة اطلق اليونانيين على الزهرة تسمية (هيسبيروس) عندما رصد بسماء المساء و (فسبورس) عندما شوهد بسماء الفجر، ومن غير المعروف اذا كانوا يعرفون بانهما جسم واحد او لا.