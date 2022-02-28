حساب_المواطن يحدد موعد التأكد من الآيبان البنكي

متي يتم التأكد من صحة البيانات حال تغيير الآيبان البنكي؟ سؤال أجاب عليه حساب المواطن رادا على استفسار أحد المغردين عبر حساب تويتر.

وتلقي برنامج حساب المواطن، تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، سؤال مغرد قام بتغيير الحساب البنكي في الموقع ، ووصلته رسالة يتم التأكد من صحة البيانات، ولكن بعد مرور قرابة أسبوعين لم يتأكد .

وقال الحساب أنه حال تغيير الآيبان البنكي للمستفيد قبل “10 فبراير” يتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر “مارس”.

وأضاف البرنامج بقوله “وعليكم السلام، حال تغيير الآيبان البنكي قبل “10 فبراير” يتم التحقق منه بدورة الدفع لشهر “مارس”، كما أنه ستصلك رسالة نصية حال تم التحقق من رقم الآيبان، ونسعد بخدمتك”