خام #برنت إلى 115 دولاراً حسب توقعات”جولدمان ساكس” #عاجل 

تشير التوقعات العالمية وصول سعر برميل خام برنت إلي 115 دولار، وأن الأمر الوحيد الذي يوقف ارتفاع أسعار النفط تدهور الطلب، خاصة عقب فرض قيود من حانب الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا، بحسب رؤية “جولدمان ساكس”.

وفي مذكرة بحثية حديثة أوضح محللو البنك ، أن العقوبات الغربية ستشتد بصورة كبيرة عقب إعلان حظر بعض البنوك الروسية من نظام سويفت، الخاص بالمدفوعات الدولي،

وأكدوا أن سوق السلع الأساسية بحاجة إلى أن تعكس تلك الصعوبات في دفع ثمن الصادرات الروسية، بالإضافة لخطر وقوع السلع الأساسية الروسية بنهاية المطاف تحت القيود الغربية.

ورفع البنك الأمريكي التوقعات لخام برنت إلى 115 دولاراً وذلك بدلاً من 95 دولاراً خلال شهر واحد، في ظل وجود مخاطر صعودية كبيرة نتيجة مزيدٍ من التصعيد أو الاستمرار في الاضطراب لفترة أطول.

وأوضح المحللون أن استجابة المعروض الوحيدة المحتملة وذلك على المدى القصير تأتي من تحالف “أوبك+” المقرر أجتماعه لاحقاً هذا الأسبوع.