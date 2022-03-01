التعاون الخليجي: تصنيف جماعة الحوثي إرهابية يساهم في تجفيف منابع العنف وحماية المدنيين

قال الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن القرار 2624 الصادر عن مجلس الأمن بتصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن جماعة إرهابية، يساهم في وضع حد لأعمالها، وحماية المدنيين والبنية التحتية.

كما أشاد “الحجرف”، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، بقرار مجلس الأمن، الذي شمل أيضا فرض حظر على توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي بأكملها.

ودعا “الحجرف”، مليشيا الحوثي الإرهابية، إلى وقف إطلاق النار، واستئناف المشاورات بين الأطراف اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن.

وكانت عدة دول قد أدانت استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين، واستهداف المنشآت البنية التحتية في السعودية والإمارات، وإراقة دماء الشعب اليمني.