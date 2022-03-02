شؤون الحرمين: صيانة دقيقة لـ”مقام إبراهيم عليه السلام”

نفذت رئاسة شؤون الحرمين أعمال الصيانة الدورية لـ”مقام إبراهيم عليه السلام” بأساليب متطورة حديثة.

وقالت: تحرى الفريق الفني المكلف بأعمال الصيانة أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على إجراءات كورونا.

وأوضح مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد أن وكالة شؤون المسجد الحرام تشرف على كافة الأعمال والخدمات الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها بالتكامل والتنسيق مع مختلف وكالات الرئاسة المتخصصة وبعض الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام وذلك باستخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية وبأساليب متطورة وطرق احترافية في تنفيذ الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها.