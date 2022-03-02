ارتفاع أسعار #الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 205 ريال

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2/3/2022 في السعودية ارتفاعاً كبيراً بالمقارنةً بأسعار أمس، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا بنحو 37 دولار في الأوقية، قرب حاجز الـ2000 دولار ، ظل الحرب الروسية الأوكرانية

وصعدت أسعار الذهب اليوم وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية إلي 234.50 ريال، كما صعد سعر جرام الذهب عيار 22 في المملكة الي نحو 214.96 ريال.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية “الأكثر مبيعا” إلى 205.19 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 18 في المملكة نحو 175.88 ريال.

وشملت الارتفاعات سعر الذهب اليوم عيار 14 في المملكة لتصل إلي 136.79 ريال

وبلغ سعر أونصة الذهب اليوم الاربعاء 7,293.75 ريال

كنا سجل سعر جنيه الذهب 8 جرام من عيار 21 اليوم الأربعاء 1,641.50 ريال