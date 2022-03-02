باستخدام أحدث التقنيات.. القوات الجوية السعودية تشارك في “العلم الأحمر”

يشارك الجيش السعودي، مع نظيره الأمريكي، وعدد من الدول الصديقة، في تمرينات عسكرية مشتركة بين القوات الجوية للدول المشاركة.

وكشف تقرير لوكالة الأنباء السعودية أن القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين، والذي يأتي تحت اسم “العلم الأحمر-2022″، قد وصلت اليوم (الأربعاء)، إلى قاعدة “نلس” الأمريكية.

وكان في استقبال القوات الجوية السعودية المقدم الطيار الركن طلال بن عبدالعزيز بن بندر، قائد مجموعة القوات الجوية، المشاركة في التمرين وعدد من القيادات.

وقال المقدم “بن بندر” أنه كل المشاركين من الأطقُم الجوية الفَنية والمُسانِدة للمشاركة وصلوا إلى مقر التمرين بنجاح، موضحا أن عدد الطائرات المشاركة 6، وهي من طراز “ف-15 إس آي”، متعددة المهام، والأحدث بين مثيلاتها.

وأوضح قائد القوات الجوية أن المشاركة تعد الثامنة في التمرين، والذي يتميز بالدقة في إعداد مشاهد وتدريبات تحاكي واقع القتال، في بيئة حرب متقدمة، بهدف تجهيز القوات للتصدي لأي قوة معادية.

وأضاف أن التمرين أيضا يهدف لتدريب القوات على دراسة تكتيكات العدو، ووضع آليات للتصدي لها، واختبار قدرة المشاركين على تحقيق الفائدة القصوى في المعارك الحقيقية.

وتأتي مشاركة القوات الجوية السعودية في تمرين “العلم الأحمر” ضمن خطة معدة مسبقا لرفع جاهزية الجيش السعودي في بيئات متعددة، واستعرض أحدث التقنيات والتدريب عليها.