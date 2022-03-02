الحرب_الروسية_الأوكرانية.. إيفرتون يفسخ عقد الرعاية مع الملياردير أليشير عثمانوف

قرر نادي إيفرتون الإنجليزي، تعليق جميع عقود الرعاية مع الملياردير الروسي أليشير عثمانوف، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تزامنا مع قرار الاتحاد الأوروبي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال النادي في بيان، اليوم، إن الأحداث الجارية والمروعة أصابت الجميع بالصدمة، لافتا إلى أنه فسخ تعاقد الرعاية مع شركات يو أس إم، ميجافون، يوتا التي يستحوذ فيها “عثمانوف” حصص كبيرة فيها.

وأعرب النادي، عن تقديم مسؤوليه ولاعبيه، كل الدعم للاعب الأوكراني بصفوف الفريق فيتالي ميكولنكو وعائلته.

يشار إلى أن رجل الأعمال الأوزبكي-الروسي أعلن أمس الثلاثاء، تخليه عن مهامه في رئاسة الاتحاد الدولي للمبارزة، على خلفية العقوبات الأوروبية التي طالته بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

قرر الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، تجميد أصول الملياردير الروسى أليشر عثمانوف، المساهم في نادي إيفرتون الإنجليزي، بعد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، بعدما وصفه بالداعم القوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.