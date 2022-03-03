عاصفة ترابية تضرب تبوك والشمالية والجوف #طقس_السعودية #صباح_الخير

أكد المركز الوطني للأرصاد أن عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها إلى أكثر من 55كم/ساعة ستؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية بمناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وتخفض درجة الحرارة.

وفي تقرير عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس الموافق الرابع من مارس 2022 قال: تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، الرياض، مكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كما تتهيأ الفرصة لهطول امطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة وكذلك على مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم وأجزاء من تبوك والمدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ويستمر ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على بقية مناطق المملكة.