التضخم التركي الأعلى في 20 عاماً

سجل التضخم في تركيا أعلى معدل في 20 عاما خلال فبراير 2022، أساس سنوي.

وأظهرت الإحصاء التركي، اليوم الخميس، ارتفعت أسعار الاستهلاك بـ 4.8% خلال فبراير لتصل إلى 54.4% خلال عام، على خلفية قرارات إردوغان غير التقليدية بخفض الفائدة، وضعف العملة، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وقال وزير المالية التركي، نور الدين النبطي، خبراء اقتصاديين، يناير الماضي، إنه يتوقع وصول معدل التضخم لذروته عند نحو 40% الأشهر المقبلة وأنها لا تتجاوز 50% العام الحالي ، وذلك وفقاً لوكالة “بلومبرغ” لأشخاص حضروا الاجتماع وقتها.

وأضاف وزير المالية التركي، وقتها أن لأسعار المستهلك الآن في عام 2022 وخلال اجتماع مع 60 اقتصادياً ومحللاً، فأن معدل التضخم لا ينخفض عن نحو 30% بنهاية العام، بحسب قول أحد المصادر.