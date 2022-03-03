بينها 1100 كيلو حشيش.. إتلاف كميات ضخمة من المواد المخدرة شمال حجة

تمكنت قوات الجيش اليمني، من إتلاف 1158 كيلو من الحشيش المخدر، و7 آلاف قرص، بحوزة مهربين شمال حجة.

وضبطت المواد المخدرة، بحوزة مهربين تابعين لمليشيا الحوثي الإرهابية خلال الـ4 أشهر الأخيرة، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء السعودية.

وأضافت أن عصابات مرتبطة بميليشيا الحوثي تتعمد تجارة الممنوعات لتويل حربها الإرهابية ضد اليمنيين، لافتة إلى أن يقظة القوات تقف بالمرصاد لملاحقة مهربي المواد المخدرة.

ويأتي هذا بعد أربعة أشهر من إتلاف أكثر من ألف كيلو من مادة الحشيش وثمانية وأربعين ألف قرص مخدر في أكتوبر من العام الماضي، ليبلغ إجمالي الحشيش الذي تم إتلافه منذ ثلاثة أعوام أكثر من أربعة أطنان من المادة المخدرة.