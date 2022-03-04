عاجل.. التعليم: لا إجازة مرضية بإشعار المراجعة

أكدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم، اليوم الجمعة، أنه لا إجازة مرضية بإشعار المراجعة.

وقالت في تعميم لمنسوبيها اطلعت “الوئام” على نسخة منه إنه لن يتم اعتماد أي إجازة مرضية بإشعار المراجعة، ويلزم أن ينص على منح إجازة مرضية صادرة من منصة صحة.

وتضمن التعميم أنه “بناءً على وروود عددا من إشعارات الزيارات الطبية (مواعيد ومراجعات) عن طريق فارس ولأهمية التقيد بالتعليمات المنظمة للإجازات المرضية.. نود الإحاطة بأنه ورد خطاب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم بالإنابة والذي يفيد بأن الزيارات الطبية التي يقوم بها الموظف للجهات الطبية كي تندرج ضمن الإجازات المرضية لابد أن تكون بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه وبالتالي لا يعتبر اللإشعار بمثابة التقرير المشار له في المادة”.