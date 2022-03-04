تنبيه لأصحاب عقارات شمال غرب الرياض وغرب العمارية.. 30 يوماً لنزع الملكية

طالبت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أصحاب العقارات الواقعة شمال غرب مدينة الرياض وغرب العمارية بضرورة تسليمها أصل صك الملكية او المبايعة في صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية، مؤكدة انفاذ الأوامر السامية رقم 16330 و 13590، والتي تنص على انطلاق أعمال نزع الأملاك في المنطقة المذكورة وفق الإجراءات الحكومية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وقالت الهيئة أنه وفي حال وجود وكيل فيجب إحضار أصل الوكالة وصورة واضحة منها وفي حال كان العقار لورثة يجب إحضار كافة المستندات التي تثبت ذلك وصور واضحة منها، مع ضرورة إرفاق قرار مساحي مشتمل على الإحداثيات المساحية وفق النظام المساحي (WGS84) وتحديث الصكوك القديمة إلى صكوك إلكترونية لدى وزارة العدل.

وأشارت الهيئة إلى أنه على أصحاب العقارات الواقعة ضمن هذه المنطقة تسليم المستندات المذكورة خلال 30 يوماً، إما حضوريا بزيارة أحد مقرات مكتب حصر الصكوك في بلدية الدرعية أو المركز الحضاري التابع لبلدية ضرما أو تسليمها إلكترونيا عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني (https.tuwaiq.rcc.gov.sa).