شاهد الفيديو.. #المشتري يقترن بـ #الشمس #دائمآ_راقب_السماء

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ان كوكب المشتري بالقرب من الشمس اليوم السبت 05 مارس 2022 من منظورنا على الأرض عند الساعة 04:55 مساءً بتوقيت مكة (01:55 مساءً بتوقيت غرينتش) وسوف يفصل بينهما 0°58′ وهذا سيجعله غير مرصودا تماما لعدة اسابيع حيث سيكون مطموساً في وهج الشمس.

المشتري سيكون في الجانب البعيد من النظام الشمسي بالنسبة لنا من الارض وكذلك في أبعد نقطة على مسافة 893,099,288 كيلومتر ( نظرا لان الكوكبين على جانبين متقابلين من النظام الشمسي.

اذا كان يمكن رصد كوكب المشتري في هذا الوقت فسوف يكون حجمه الظاهري صغيرا يبلغ قطره 31.3 ثانية قوسية وسيكون خافتاً نظراً للمسافة الكبيرة .

خلال الأسابيع التالية سوف يعود كوكب المشتري للظهور من جديد تدريجيا في سماء الفجر، وبعد حوالي 6 أشهر سوف يصل الى حالة التقابل حيث سيكون مرئيا طوال الليل في ذلك الوقت.

يجب التذكير بعدم محاولة استخدام المنظار او التلسكوب لرصد المشتري في الوقت الحالي نظرا لقربة من الشمس وهذا خطير لان الشمس قد تصبح في مجال رؤية تلك الاجهزة ما قد يتسبب بأضرار العين.