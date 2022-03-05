السعودية الأكثر تعافيا من #كورونا بين 6 دول #عاجل

جاءت السعودية ضمن أكثر تعافيا من كورونا بين 6 دول من بلدان الخليج، بعد تسجيلها نسبة تعاف 97.3% .

وأوضح مركز الإحصاء الخليجي، عبر تغريدة على “تويتر”، وصول إجمالي المتعافين من كورونا، إلى 3 مليون و404 ألفًا و754 متعافيًا بنسبة 96.8%.

جاء ذلك في تقرير حديث حول نسب التعافي والإصابات والوفيات في دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية الجائحة وحتى أمس الجمعة.

وبلغ إجمالي الإصابة المؤكدة بكورونا 3 مليون و516 ألفًا و168 حالة، مقابل 20 ألفًا و225 حالة وفاة بالدول الست.

وأشار إلى أنه تم إعطاء 109 ملايين، و837 ألفًا، و682 لقاحًا بدول المجلس.

وأشار إلى أن السعودية كانت بين بلدان الخليج الأكثر تعافيًا من الفيروس، بتسجيلها نسبة تعاف بلغت 97.3% .