رئيس مجلس علماء باكستان: ولي العهد يمثل بأقواله وأفعاله شخصية القائد المسلم

علق الشيخ طاهر محمود أشرفي، رئيس مجلس علماء باكستان، على حوار الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، مع مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية، قائلا إنه كشف للعالم بأسره الصورة الحقيقية المشرقة عن السعودية، وقيادتها، وشعبهاق، شكلاً ومضمونا.

وأضاف “أشرفي”، في بيان اليوم السبت، أن الحوار سلط الضوء أيضا على الرؤية الجديدة للسعودية، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، ومضامين رؤية “السعودية 2030”.

وأكد رئيس مجلس علماء باكستان أن الأمير محمد بن سلمان يمثل اليوم بأعماله وأقواله وأفعاله شخصية القائد المسلم القوي الأمين المعتدل، ليعكس مفهوم التسامح والاعتدال في حياة المسلمين.

وشدد على أن لقاء ولي العهد مع مجلة أتلانتيك أكد حرصه وحرص المملكة على خدمة المسلمين، انطلاقاً من مكانتها كدولة تأسست على منهج الإسلام، وطبقت تعاليم الكتاب والسنة بشكل دقيق غير قابل للنقاش، لتحقيق العدل والعدالة.

واستطرد: “ما ذكره الأمير محمد بن سلمان في لقائه بمجلة أتلانتك يؤكد تمسك الدولة السعودية بالمنهج النبوي المستقيم، دون نقاش ولا تفسير ولا تحوير، والتزامها بالمبادئ الراسخة والقيم المتجذرة التي تسير عليها السعودية.

وأشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان، خلال حديثه، أكد ثبات الموقف السعودي الرافض للتدخل في شؤون الغير، مع ما يصاحبه بالتأكيد من عدم السماح بالتدخل في شئون السعودية.