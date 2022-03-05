“تعليم عفيف” تنهي استعداداتها لاستقبال أكثر من 17 ألف طالب وطالبة

انهت إدارة التعليم بمحافظة عفيف استعداداتها لاستقبال أكثر من 17 ألف طالب وطالبة من كافة المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، غداً الأحد 3/ 8 / 1443هـ حضورياً، يمثلون مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي، والمدارس الليلية، لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1443هـ.

وأوضح مدير التعليم الأستاذ: سعيد بن مساعد الزهراني بأن ما يزيد على (17) ألف طالب وطالبة من الابتدائية والمتوسطة والثانوية سيتقدمون للاختبارات، وسط تكامل كافة الاستعدادات والترتيبات والأجواء الملائمة التي هيأتها الإدارة لهم لأداء اختباراتهم في جوٍّ من الراحة والاطمئنان النفسي، مؤكداً أن الأقسام المعنية أكملت أداء مهامها المكـــملة لأدوار المـدارس من خلال تهيئة قاعات الاختبارات والفصول والتحقق من جاهزيتها وفق الإجراءات الاحترازية الصحية، وتشكيل اللجان والقاعات على أكمل وجه. وطالب الزهراني، أولياء الأمور بتوفير الأجواء المناسبة للطلبة والمتابعة المستمرة لهم وتحفيــز أبنائهم، إضــافة إلى الــتهــيئة النفسية الجيدة التي تعينهم على تحــقيق الــنــجاح والتميز في المسيرة التعليمية، مشدداً على أهمــية دور الأســرة وتكــاملــهــا مع المدرسة في مساعدة الطلاب خلال هذه الفتــرة ومتــابعتهم بعد نهــاية الاختــبار والحــرص عــلى عــودتهم ســريــعاً لــلمــنزل، مهيباً بالطلاب والطالبات تنظيم أوقاتهم وبذل مزيد من الجهد لتحقيق النجاح والتفوق وعدم السهر والإرهاق خلال هـذه الفتـرة؛ لما لــه من تأثير سلبي علــيهم، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.