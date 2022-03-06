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ملامح طقس الأحد: غبار وأمطار في #تبوك و #الجوف والشمالية #صباح_الخير #طقس_السعودية

الرياض- الوئام:
6 مارس 2022 · < 1 minute

تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وسماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب ممطرة على تلك المناطق وفق تقرير للمركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لطقس اليوم الأحد الموافق السادس من مارس 2022.

وقال الوطني للأرصاد: يستمر تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على باب المندب ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي.

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