ملامح طقس الأحد: غبار وأمطار في #تبوك و #الجوف والشمالية #صباح_الخير #طقس_السعودية

تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وسماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب ممطرة على تلك المناطق وفق تقرير للمركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لطقس اليوم الأحد الموافق السادس من مارس 2022.

وقال الوطني للأرصاد: يستمر تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على باب المندب ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي.