أنجلينا جولي تزور اليمن لتسليط الضوء على الاحتياجات الإنسانية

تصل المبعوثة الأممية الخاصة الفنانة أنجلينا جولي، اليوم الأحد، إلى اليمن، لتسليط الضوء على الاحتياجات الإنسانية لليمنيين.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان، أن جولي ستزور عائلات اليمنيين النازحين، واللاجئين، لتسمع معاناتهم، وتسلط الضوء عليها.

وتأتي زيارة أنجلينا جولي إلى اليمن بهدف حشد دعم عاجل للعمل الإنساني، وذلك قبل حلول مؤتمر التعهدات السنوي لليمن في 16 مارس الجاري.

ومنذ أكثر من سبع سنوات، يشهد اليمن صراعا مسلحا بين القوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ، وميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ما خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقاً لتقارير أممية.