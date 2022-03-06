غدا.. شاهد أورانوس بالمنظار قرب القمر

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زراهرة، إن مشاهدة كوكبي أورانوس ونبتون، تحتاج لأجهزة رصد على عكس الكواكب الستة الكبار التي يمكن مشاهدتها “عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشترى، زحل”.

وأضاف أن كوكبي أورانوس ونبتون، تحتاج جهدا للعثور عليهما على عكس الكواكب الكبيرة التي تظهر لامعة في السماء، مشيرا إلى أن أورانوس سيظهر لامعا ويمكن رؤيته بدون تلسكوب، غدا الإثنين، بشرط وجود الشخص في موقع مظلم ومعرفة مكان الكوكب.

وتابع: “القمر سيمر أمام أورانوس لأول مرة عام 2022 في حدث يسمى الاحتجاب وسيتم رصده من وسط وشرق أستراليا وجز بالمحيط الهادي ولكن لن يشاهد بسماء الوطن العربي”.

واستكمل: “فعند توجيه المنظار نحو القمر سيكون أورانوس في الجزء السفلي من حقل الرؤية وسيلاحظ ان ضوء الكوكب ثابتاً مقارنه بالنجوم التي تومض، مع وجود الهلال في الأعلى، وعند استخدام التلسكوب يمكن رؤية أورانوس كقرص صغير أزرق مخضر”.