متحدث الأرصاد يكشف موعد زوال الغبار .. #عاجل

أوضح المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد،حسين القحطاني موعد انتهاء موجة الرياح المحملة بالغبار على مناطق المملكة.

وقال القحطاني لبرنامج يا هلا الذي تبثه قناة روتانا خليجية إن المملكة دخلت اجواء الربيع المطير وهو مرحلة انتقالية تشهد تقلبات في الظواهر الجوية ولكن السمة السائدة هي هبوب الرياح المحملة بالغبار

و أكد القحطاني أن تأثير الحالة سيستمر إلى يوم الثلاثاء

و أوضح أن المركز الوطني للارصاد سيقوم برصد الحالة فيما كانت مستمرة

واختلاف تباين درجات الحرارة يساعد في هبوب الرياح النشطة المحملة بالغبار و هذا ما تشهده معظم مناطق المملكة