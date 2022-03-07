إصابات #كورونا العالمية إلى 447 مليونا

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم لتصل إلي 446 مليونا و721 ألفا و728 مصابا.

وكشفت أحدث الإحصائيات، حتى صباح الإثنين، وصول عدد الوفيات جراء كورونا إلى 6 ملايين و20 ألفا و582 حالة، وبلغ التعافى نحو 379 مليونا و869 ألفا و871 حالة.

كورونا في الهند

وسجلت إصابات كورونا في الهند 4362 خلال الـ24 ساعة الماضية، وفيكا سجلت الوفيات الجديدة 66 وفاة .

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في الهند 42 مليونا و967 ألفا و315 إصابة، ووصل إجمالي الوفيات لـ 515 ألفا و102 وفاة، فيما تعافي نجو 9620 حالة، بإجمالي تعافي وصل إلى 42 مليونا و398 ألفا و95 حالة.

كورونا في الصين

وسجلت إصابات كورونا الجديدة في الصين 327 إصابة جديدة اليوم ، ليصعد إجمالي الإصابات إلى نحو 111195.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن 214 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. وظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636.