عاجل.. سهم #أرامكو يرتفع لأكثر من 3% ويسجل أعلى سعر منذ الإدراج عند 46 ريالا

ارتفع سهم أرامكو بالسوق السعودي لأكثر من 3%، مستهل تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل أعلى سعر منذ الإدراج عند 46 ريالا.

وقفزت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بأكثر من 10%، في ظل المخاوف من فرض حظر على النفط الروسي، من جانب أميركيا وأوروبا ، خلال المحادثات النووية الإيرانية.

وصعد سعر خام برنت إلى 129.5 دولار، مرتفعا9.56%، كما زاد الخام الأميركي إلى 125.17 دولار مرتفعا بنسبة 8.23%

وصعد خام برنت الأسبوع الماضي بنسبة 21% في ظل المخاوف من فرض حظر على نفك روسيا من جانب أوروبا والولايات المتحدة.

وكانت سي إن بي سي، كشفت في إحصائية لها مكاسب شركات النفط

و أكدت أن شركة أرامكو صعدت بأكثر 7%، فيما صعدت شركة ExxonMobile بنحو 8%