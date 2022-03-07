مرتضى منصور يوضح موقف الزمالك من محمد أبوجبل ويدعو النصر للمفاوضات عبر الأبواب الرسمية

في ظل الأنباء المترددة عن وجود أكثر من عرض للاعبي فريق نادي الزمالك المصري من الدوري السعودي للمحترفين، قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري،إن محمد أبو جبل، حارس مرمى فريقه، باق ولن يرحل لنادي النصر السعودي بالموسم الجديد.

وأكدرئيس نادي الزمالك أنه أنهي اجتماعه مع أبو جبل بشأن التجديد لعقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ووجه رئيس ناي الزمالك رسالة إلى رئيس أندية المملكة، قائلا: “لديكم المال والبركة بوجود المقدسات الإسلامية والكعبة، اتركوا لنا اللاعبين”.

وأضاف أنه كان من الأفضل دخول مسؤولي النصر من باب الزمالك، لافتا أنه سبق ووافقت على رحيل محمد عبد الشافي لأهلي جدة، بعد التواصل الرسمي، وحدث أيضا مع اللاعب كهربا، كما وافقنا على رحيل مصطفى فتحي للتعاون السعودي، لافتا أنه يسأل اللاعب عن رغبته، ولا نقف في طريقه.