إعدامات ميدانية تستهدف شباب #فلسطين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن إسرائيل تواصل تصعيد إجراءاتها واعتداءاتها في فلسطين من خلال الإعدامات الميدانية التي تستهدف الشباب الفلسطيني، حيث استشهد أمس الشاب كريم القواسمة في مدينة القدس، والطفل يامن جفال من أبو ديس.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في جلسة الحكومة اليوم ،”كما تواصل إسرائيل تكثيف الاستيطان في مساحات واسعة من الأرضي الفلسطينية مستغلة انشغال المجتمع الدولي بالحرب الدائرة في أوكرانيا، ونتطلع أن تضع الحرب أوزارها هناك، بما يكفل الأمن والسلام الدوليين ويحافظ على سلامة المدنيين الذين هم ضحايا الحروب”.

وشدد اشتية على أن المجتمع الدولي يجب أن يقوم بتطبيق القانون الدولي على إسرائيل وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بفلسطين.