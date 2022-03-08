السفارة في كييف تكشف مستجدات إجلاء السعوديين من أوكرانيا #عاجل #حرب_روسيا_أوكرانيا

أكدت السفارة السعودية في أوكرانيا، أنها مستمرة بالعمل وبشكل مكثف لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين السعوديين من أوكرانيا، بتوجيه ومتابعة من وزير الخارجية.

وأضافت في بيان لها، اليوم، أنها أجلت أكثر من 100 مواطن سعودي قبل نحو شهر عن طريق الجو عبر رحلات طيران مختلفة، كما قامت بإجلاء العديد من المواطنين عبر طرق برية آمنة إلى الدول المجاورة لجمهورية أوكرانيا.

وأوضحت أنه جاري العمل على إجلاء العدد المتبقي من المواطنين السعوديين، وأن السفارة على تواصل وتنسيق مستمر مع الجانب الأوكراني لمعرفة الممرات الآمنة التي يمكن من خلالها عبور المواطنين مناطق الصراع إلى الدول المجاورة، وتقوم بعثات المملكة في تلك الدول بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخولهم ومغادرتهم إلى المملكة في أقرب وقت ممكن.

وتود السفارة، التوضيح بأنها تتابع عن كثب قضية المواطن السعودي المحتجز من قبل السلطات الأوكرانية في قضية ذات أبعاد أمنية، وأن السفارة على تواصل وتنسيق مستمر مع السلطات الأوكرانية المختصة لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامة المواطن السعودي.