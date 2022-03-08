بأحدث معالج.. أبل تعلن عن “آيفون” جديد رخيص

بسعر 429 دولارا، وفي أول تحديث له منذ عام 2020، دشنت شركة آبل هاتف جديد، هو الأرخص من نوعه، من شأنه أن يتنافس بشكل مباشر مع المنافسين في سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى، ويمنح الشركة الأكثر قيمة في العالم، فرصة لجذب المستهلكين بميزانية محدودة.

ومثل الطراز السابق، فالهاتف الجديد”آيفون SE 3″ يمتلك شاشة بمقاس 4.7 بوصة، ومستشعر البصمة، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابيكسل.

يمنح الهاتف الجديد فرصة لشركة أبل، للتنافس مع منافسي الصناعة مثل سامسونغ وشياومي وغيرهما في سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى، وجلب المزيد من المستخدمين الذين يبحثون عن اتصال أسرع على نظام أبل.

وفي مؤتمر أبل الجديد، الذي حمل عنوان “أداء خاطف”، قدمت الشركة الأميركية العملاقة أيضا أحدث منتجاتها، وجلبت جميع أجهزتها تقريبًا إلى الجيل الخامس من شبكات الاتصالات.